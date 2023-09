"Non ho idea di cosa sia la guerra" A 18 anni dalla famiglia alle trincee Quei giochi che diventano di morte

di Gloria Peruzzi

"Monte Grappa, tu sei la mia Patria… O montagna per noi tu sei sacra, giù di lì scenderanno le schiere che irrompenti a spiegate bandiere l’invasore dovranno scacciar...", si cantava così per incoraggiare i soldati italiani a resistere contro gli attacchi austro-ungarici sul monte veneto durante la prima guerra mondiale. La musica solleva gli animi, esorcizza la paura, esalta il coraggio e il sacrificio.

Enorme, quello richiesto ai nostri giovani soldati che, spinti da un nazionalismo crescente e dal senso di dovere, si arruolano con entusiasmo credendo in una guerra breve e trionfante che ben presto si trasforma in conflitto brutale e devastante.

Tra loro, Vincenzo Calzia nato nel 1896 a Villa Viani (Imperia). Nel 1914 diciottenne viene arruolato tra gli Alpini con il grado di sottotenente e inviato sul fronte della Carnia, poi sull’Altopiano di Asiago, sul Pasubio, sulla Bainsizza e sul Grappa: "Imbevuti di Risorgimento e romanticismo, abbiamo accolto la guerra con il più grande entusiasmo. Giocavamo alla guerra da fanciulli e credevamo che non ci fosse gran che di differenza", scrive Calzia nel suo diario-memoria, "Col nome della Patria sulle labbra", in cui racconta quel terribile conflitto, il ritorno alla pace, le promesse tradite e l’epidemia di "spagnola" dopo l’armistizio del 1918 e non risparmierà neppure i suoi due fratelli. Prima insegnante e poi vicesegretario comunale, Vincenzo giunto alla pensione decide riordinare i ricordi di quegli anni, tra il 1914 e il 1920. Tanti erano gli ideali e poca la consapevolezza: "Non ho la più piccola idea della guerra - scrive ricordando l’arrivo al fronte - La immagino come me l’hanno descritta a scuola; bella, romantica, dove solamente tu rappresenti l’immortale, il cavaliere senza paura". Lui, come tantissimi adolescenti, passato dalla famiglia alle trincee con lo spirito innocente e temerario tipico dell’età. Giovani del popolo, perlopiù figli di contadini, artigiani, falegnami che combattono con abnegazione. "Sui giornali lessi che voi, o re, avete promesso di migliorare le condizioni; lo dovete e potete fare - è il 7 novembre del 1916 - Soprattutto ricordi che la guerra è fatta quasi esclusivamente dal povero ed il povero è sempre stato dimenticato nella vittoria come nella sconfitta, e finisce sempre per ritornare come prima. I re, si dice, che non mentiscano mai; anche a voi non dovete essere spergiuro". Estenuante e logorante.

Le difficoltà fisiche ed emotive dei soldati nella "Grande Guerra" furono immense: "Davanti a noi l’Altopiano della Bainsizza che non riusciamo ad occupare - scrive Vincenzo ricordando quel 22 maggio 1917 quando trova rifugio in una galleria abbandonata dagli austriaci: "È piena di materiale e morti distesi sul suolo; i corpi ci servono da sgabello e da cuscino...". Ma in mezzo a tanto orrore il cuore non si indurisce: "Nella tasca del mio morto, un giovane biondo ed aitante, trovo un libricino di preghiere, diversi fogli scritti, rilasciatigli dai comandi austriaci... traduco solamente bene il nome, Giovanni Scandera.

Faccio voto che se riesco indenne da questa guerra manderò tutto alla famiglia". Vincenzo sopravvive e, nel marzo 1920 ottiene finalmente il congedo: "La mia avventura militare è finita; ha principio l’altra quella della vita". Vincenzo morirà nel 1983.