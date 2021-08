Arezzo, 27 agosto 2021 - Avevano chiarito di essere pronti ad accogliere nuotatori in piscina senza richiedere il Green pass ma solo con il certificato di idoneità, atto medico che accompagna qualunue attività sportiva. Ma ora dal Comune arriva la frenata. Moss e contromossa nel centro nuoto di fianco alo Stadio, un impianto comunale gestito dal centro sport Chimera.

"A seguito delle numerose segnalazioni di utenti in merito alle modalità di accesso al palazzetto del nuoto di viale Gramsci, l’amministrazione comunale fa presente che dal 6 agosto è scattata la norma che ha reso obbligatoria la certificazione verde Covid-19 per entrare in bar, ristoranti, palestre, cinema, piscine e altre attività al chiuso.

Con le uniche due eccezioni dei bambini sotto i 12 anni e dei soggetti che per comprovate ragioni mediche non possono vaccinarsi. Il Comune, tramite gli agenti della polizia municipale, ha ricordato al gestore dell’impianto il perimetro normativo entro il quale dovrà svolgersi l’attività e garantirà per il futuro i dovuti controlli".

Il gestore Walter Magara da parte sua aveva confermato la linea. "Il certificato medico attesta lo stato di buona salute per l'attività sportiva di chi frequenta i nostri impianti. Noi non possiamo chiedere il Green pass, non pitendo accedere per legge ai dati sanitaro degli iscritti. Anche se siamo ben pronti a rriceverlo nel caso in cui gli utenti volessero mostrarlo".

L'annuncio riguardava la partenza delle attività: il 1° settembre per il nuoto libero e il 20 per i corsi in piscina. In mattinata nel palazzetto c'è stato anche il passaggio del comandante della polizia municipale Aldo Poponcini.