Nomine, l’ora di Mennini Salta sul treno della Lfi

di Lucia Bigozzi

È il giorno che ridisegna gli assetti del Gruppo Lfi e quello che apre il percorso verso l’avvicendamento ai vertici di Atam. Il tandem tra le due società non è automatico ma in questo caso il "link" sta nel presidente della municipalizzata aretina, in pole position per la poltrona più alta dell’azienda di trasporto ferroviario.

Bernardo Mennini è il nome sul quale è stata trovata la quadra dopo una luna opera di confronto tra Arezzo e Siena. Stamani al Minerva l’assemblea dei soci voterà il nuovo consiglio di amministrazione, formato da sette membri, cinque espressione dei soci pubblici (Provincia di Arezzo e Siena, Comuni) e due in rappresentanza dei soci privati. La prassi prevede il voto su due liste separate, una per la parte pubblica e l’altra per quella privata. Nel primo caso, l’orientamento con cui le rappresentanze andranno in assemblea è quello di votare una lista unitaria frutto di una mediazione che, in questo caso, antepone l’interesse dell’azienda di trasporto alle logiche più interne agli schieramenti politici. Anche se va ricordato che la nomina di Mennini segna la prima presidenza targata centrodestra nella storia della società. Tuttavia la logica della mediazione ha trovato la sua sintesi nell’impronta pragmatica e manageriale per una società che ha nel suo core business progetti ambiziosi e potrebbe giocare un ruolo importante anche nella partita per Medioetruria, ad esempio per la parte relativa ai collegamenti ferroviari con la stazione dell’alta velocità che, secondo la road map tracciata al tavolo nazionale tra Regioni, ministero e Ferrovie, nascerà in provincia di Arezzo.

Se Mennini salirà al timone di Lfi, in Atam la casella resta scoperta e pure la "quota" politica, fanno osservare dai ranghi del centrodestra. Ed è su questo passaggio che si apre il ragionamento nella maggioranza che dovrà tenere conto di due elementi imprescindibili: a guidare Atam sarà una donna come previsto dallo statuto dopo due mandati consecutivi di un amministratore uomo. L’altro aspetto è il criterio: si procede per bando e nei prossimi giorni sarà lanciato l’avviso (trattandosi di municipalizzata pura) ai potenziali candidati. Fin qui l’iter tecnico, sul piano politico le forze della maggioranza dovranno cercare in casa propria candidate di area con caratteristiche professionali in linea con il ruolo tecnico ricoperto dall’amministratore unico (in Atam non c’è un direttore operativo). Non è una ricerca facile e per ora nomi e ipotesi restano rigorosamente sottotraccia.

La procedura di bando (secondo quanto stabilito dal consiglio comunale nel 2020) avrà un termine entro la fine di luglio: la commissione selezionerà i candidati in una prima scrematura. Poi quelli che resteranno in lizza avranno un colloquio con il sindaco Alessandro Ghinelli. Sarà il passaggio definitivo per la designazione.

Ma per arrivare al traguardo partiti e liste civiche dovranno individuare professionalità adatte all’incarico, anche perchè si tratta di una società strategica per il Comune, specializzata nella gestione dei parcheggi a pagamento. E nessuno può permettersi un passo falso.