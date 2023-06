"Noi speravamo..": l’amarezza Pd Silurato il modello Casa dei Comuni Ma Ruscelli rivendica le scelte fatte

di Alberto Pierini

ZO

Non tutte le ciambelle riescono con il buco: qui di fatto resta il buco e basta. Raffigurato dai banchi vuoti del Pd, un Aventino in piena regola anche se almeno sul filo dei fatti fuori tempo massimo. Perché il partito prima ha portato Polcri sul trono della Provincia. Poi lo ha salvato sul bilancio perché non lo perdesse. Ora è tornato minoranza piena come con Silvia Chiassai. Ma difende con orgoglio la sua scelta.

"L’idea della Provincia Casa dei Comuni potrà essere stata pure accantonata ma non per questo smetteremo di lottare per un sistema più efficace, inclusivo e orientato al benessere della comunità". Francesco Ruscelli, il segretario provinciale, ci mette la faccia e commenta con una nota per primo il colpo di scena finale in un thrilling che tiene banco da dicembre.

"Nel corso di pochi mesi l’entusiasmo e la speranza che accompagnavano l’idea di una Casa dei Comuni si sono dissolti, lasciando dietro di sè un senso di occasione perduta". Ha il sapore del "noi speravamo" di Martone o dei discepoli di Emmaus, sia pur in salsa politica. "Un modello che sembrava essere la premessa per un cambiamento di rotta nella gestione della Provincia". Ruscelli punta sull’occasione persa e insieme prova a spiegare cosa abbia spinto l’opposizione a "vestirsi" da potenziale maggioranza.

"Ci aspettavamo si arrivasse ad una nuova forma di coinvolgimento dei cittadini, delle associazioni, basata su un progetto di sviluppo capace di ridare vigore ad una provincia progressivamente indebolita sotto la guida di Silvia Chiassai": si tiene stretto l’unico risultato alla fine ottenuto, l’interruzione di quella presidenza. "Era interessata più agli interessi di parte che a quelli della collettività". Ma capisce per primo che i conti non tornano. "Le speranze sono state vanificate dalla scelta legittima ma non condivisibile di distribuire le deleghe ai consiglieri della destra: riporta l’orologio indietro, il progetto della Casa dei Comuni è stato abbandonato in nome di un atavico richiamo di parte. Un diverso modello istituzionale svanito nel nulla".

Quindi? Il bilancio deludente del Pd secondo Ruscelli diventa lo specchio di una sconfitta generale. "Ancora mancano in buona parte della classe politica la maturità e forse il coraggio per affrontare le sfide dei tempi nuovi che abbiamo davanti.

Ancora una volta prevalgono il tatticismo e il piccolo cabotaggio che ha portato l’esponente della Lega ad appoggiare Polcri in contrasto con le decisioni del proprio partito". Una svolta che il Pd forse non aveva previsto e per questo la valutazione arriva alcune ore dopo il finale del film. Fino allo scatto di orgoglio. "Siamo consapevoli che le decisioni politiche sono spesso influenzate da molteplici interessi. Tuttavia rimaniamo convinti e l’abbiamo dimostrato rifiutando per principio incarichi e poltrone che al centro debba essevi l’interesse della collettività, al di là delle spinte partitiche e degli interessi personali". Un centro sul quale si affacciano dalla cima dell’Aventino.