Arezzo, 1 dicembre 2021 - La "w cerchiata" comincia ad apparire a pioggia nei giorni che precedono il passaggio al Green pass rinforzato. La sigla che in genere accompagna i messaggi no vax ha messo nel mirino anche il sindaco Alessandro Ghinelli e il vicesindaco Lucia Tanti sui loro profili Facebook

"Il Sindaco, alcune testate giornalistiche ed io siamo - da ieri sera- sotto attacco dei no vax nei nostri profili social con evidenti minacce. La cosa rafforza ancora di più la mia posizione. Sono del tutto insesibile ad attacchi e minacce. Avanti tutta, il nemico è il covid e il vaccino è la strada".

E' il messaggio con il quale proprio Lucia Tanti comunica questa evoluzione. "E' chiaro - spiega - che in gran parte sono associazioni e gruppi non singoli cittadini. E la cosa sta colpendo le redazioni di alcuni siti, in particolare a lamentarlo sono Arezzo Tv e Arezzo 24, con offese in genere appoggiate alle notizie sulla scritta lasciata davanti alla scuola di via Tricca. Ieri sera a mezzanotte avevoi già 400 messaggi, stamani erano saliti a 1400"