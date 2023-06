"Noi, offesi e minacciati" Aisa difende i dipendenti

di Gaia Papi

Dipendenti ed azienda da tempo bersaglio di offese e minacce gravissime. Lo denuncia Aisa: Un continuo stalking che va avanti da mesi nei confronti dei lavoratori di Aisa Impianti, accusata di essere responsabile dei cattivi odori da tempo segnalati dai residenti delle zone intorno San Zeno. "Tali offese e minacce vengono sempre dalle stesse persone, spesso sono associate a immagini violente con armi di varia natura, arti marziali e animali aggressivi. Per difendere l’incolumità dei propri dipendenti l’azienda ha dovuto istituire anche un costoso servizio di vigilanza" spiegano dall’azienda in una nota in cui parlano degli odori molesti, in alcune frazioni ed in varie zone del Comune. L’argomento è arrivato anche in consiglio comunale. Due le interrogazioni, la prima illustrata da Marco Donati, la seconda quella di Alessandro Caneschi sui cattivi odori che genera dalla zona del termovalorizzatore di San Zeno. Quali sono state le azioni di monitoraggio sia ambientale che sanitario?". Aisa ha precisato: "Considerato che alcune persone individuano nel polo di San Zeno la causa degli odori che avvertono, anche quando risiedono a chilometri di distanza da San Zeno, l’azienda informa che da oltre 10 mesi sono in corso controlli in regime di auto-tutela secondo i protocolli previsti dalle tecniche disponibili. Come già detto verranno potenziati i biofiltri per investimenti di circa 1,2 milioni. Questo per abbassare il carico odorigeno anche se già ben inferiore ai limiti di legge". Dalla verifica delle segnalazioni: "Sono emerse numerose incongruenze sia per la tipologia di odore riscontrato, sia per il luogo, sia per il fatto che l’impianto a volte era fermo. L’insieme delle segnalazioni e dei riscontri genera dubbi sulla veridicità di molte segnalazioni. E lanciano un’ipotesi: "Dai controlli è emerso un malcostume diffuso, l’abitudine di alcuni scellerati di bruciare sfalci, plastiche e altro. Si coglie l’occasione per ricordare che i fuochi liberi producono diossine, anidride carbonica e monossido di carbonio ed hanno il caratteristico odore acre. Ben diverso dall’odore del compost riconoscibile, che genera solo fastidio, di breve durata, nelle immediate vicinanze del luogo dove è stato appena distribuito".