"Noi, medici specializzandi qui da mezza Italia"

Specializzandi medici, già daterminanti durante la pandemia. Nella Asl sud est sono attualmente 49, 17 dei quali ad Arezzo. Un numero cresciuto dai 109 del 2019 ai 223 nel 2022. Vengono anche da università fuori della Asl.

Benedetta, Francesco e Lorenzo sono gli specializzandi del reparto di urologia al San Donato, diretto da Michele De Angelis. Nicola è entrato direttamente in organico con la specializzazione. Arrivano dalle facoltà di Firenze, L’Aquila e Tor Vergata, frequentano il quarto o il quinto anno della scuola di specializzazione. "Molti – spiega De Angelis – hanno scelto Arezzo per il periodo formativo di 18 mesi".

"L’urologia del San Donato è tra le prime in Toscana per volumi di attività robotica" spiega Nicola, il medico già assunto. La giornata inizia con un briefing alle 7.15, ognuno ha compiti ben precisi, ma tutti devono avere il quadro di quanto è previsto in reparto. "Seguiamo – dice Benedetta – il tutor o in sala operatoria o in ambulatorio o in reparto. Copriamo anche gli ospedali della rete come Bibbiena e Sansepolcro, con ambulatori due volte a settimana".

Il richiamo? Quasi per tutti il passaparola nelle varie facoltà: e l’obiettivo di farne un trampolino di lancio verso l’attività chirurgica".