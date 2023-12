"Noi, inchiodati al bonus 110". Centinaia di famiglie tremano per i rimborsi ora in pericolo

Lo stop al Superbonus 110 rischia di innescare una crisi che potrebbe coinvolgere migliaia di famiglie e di imprese della filiera edile e impattare direttamente sul conto corrente degli aretini.

L’allarme gli amministratori di condominio prima dell’ultima parola del Consiglio dei ministri sulla proroga del bonus per chi sta ultimando i lavori. In ballo ci sono 30 mila cantieri di condomini a livello nazionale, ma tantissimi - nell’ordine di alcune centinaia - sono anche quelli aperti in provincia e non ancora conclusi. E che adesso rischiano di non chiudere i lavori oppure di rimanere fermi per anni. Ma ci sono pure molte imprese e posti di lavoro in bilico, crediti ceduti che potrebbero non essere mai riscossi e crediti fiscali maturati per metà dei lavori eseguiti, ma non ancora terminati che andranno restituiti.

Pane per gli avvocati, visto che dietro l’angolo potrebbero esserci anche migliaia di futuri contenziosi in tribunale. Sul tavolo del governo ci sono le nuove regole che da gennaio vedranno le detrazioni scendere al 70%. Con il restante 30% non più coperto dallo Stato: un passaggio che se confermato impatterà nei risparmi delle famiglie e negli impegni di spesa. Come conferma Moreno Rossi, amministratore aretino di condomini. "Adesso a rischio sarà la detrazione che dovranno pagare condomini e famiglie, salvo miniproroga di 2 o 3 mesi per i lavori del 2023 a chi è almeno al 70% dell’opera".

In base alle stime, è alta l’esposizione economica degli aretini che potrebbero trovarsi a dover sborsare cifre vertiginose. "Un bel problema se non ci sarà la proroga dei lavori – continua Rossi – molte famiglie si trovano esposte in maniera eclatante. La cifra finale ripartita, dipende dalla tipologia dei lavori ma in media si parla di importi oltre i diecimila euro". E come esempio diretto, cita un caso sul quale sta lavorando: "Ho un condominio che ha un cantiere fermo da 10 giorni e i condomini sono in preda al panico. Abbiamo calcolato con l’ingegnere che sono stati già realizzati il 70% dei lavori e se dovessero rientrare nella proroga sarebbero salvi, diversamente come molti altri in città si troverebbero in grossi guai". Cappotti, coibentazioni del tetto, caldaie e infissi: la lista è lunga e il conto potrebbe salire all’improvviso. Non solo: i condomini potrebbero trovarsi con impalcature montate e lavori a metà.

"Ad Arezzo ci sono molti cantieri non terminati – sottolinea Rossi – situazioni da valutare. Ho tutelato i condomini che seguo con un contratto di appalto e se effettivamente non ci sarà una proroga, la responsabilità della decadenza del beneficio del credito è imputabile alla ditta che non ha rispettato la clausola del 31 dicembre, ma non solleva i condomini dal rischio, perchè ci sarebbe da intentare una casa civile con tutte le lungaggini burocratiche, oltre ad avere nel frattempo un’impalcatura montata e un cantiere sotto casa".

Un problema che riguarda decine di immobili in città, come conferma Luca Severi, amministratore: "In questo momento stiamo alla finestra per comprendere la normativa esatta e le eventuali proroghe. Ci sono dei condomini che non hanno terminato il 110 e questa è una certezza. Vediamo a quali condizioni nel 2024 andrà pagato questo 30%. Sicuramente sarà pane per gli avvocati e ci saranno molti strascichi legali".