"Noi, capitale della cultura" La Valtiberina tra le 26 candidate "Pronti a presentare il progetto"

di Claudio Roselli

La Valtiberina Toscana, attraverso l’Unione dei Comuni, è fra le 26 candidate ufficiali al titolo di Capitale italiana della Cultura per l’anno 2026. Un primo passo è stato dunque compiuto, anche se la concorrenza non manca: Alba, Lucca, L’Aquila, Maratea, Rimini, Senigallia, Todi, le Terre dell’Olio e del Sagrantino in Umbria e la Valdichiana Senese, tanto per citare alcune delle pretendenti. Insomma, non sarà facile. "Noi ci proviamo – ha affermato Alfredo Romanelli, presidente dell’organismo comprensoriale, che ha raccolto l’input di Alessandro Polcri, sindaco di Anghiari e Presidente della Provincia di Arezzo – anche perché al di là dell’esito finale è un’operazione destinata a creare comunque visibilità per il nostro territorio. Dico subito che cercheremo di coinvolgere il Casentino per ciò che riguarda La Verna e la figura di San Francesco". Quali sono i punti di forza che la vallata intende mettere in evidenza per aspirare a questo riconoscimento? "Senza dubbio le grandi figure legate a questa terra: Piero della Francesca, Michelangelo Buonarroti, Luca Pacioli, San Francesco e mettiamoci anche Leonardo da Vinci. E poi, la bellezza dei nostri borghi e le tradizioni che abbiamo anche nei mestieri e nella gastronomia; d’altronde, il nostro paesaggio compare più volte nei dipinti di Piero". E adesso, sotto con l’elaborazione del progetto: "Sì, ora comincia il bello. Un gruppo di lavoro ben coordinato dovrà elaborare il progetto, cercando di non dimenticare nessun aspetto che ci possa qualificare in chiave culturale. E dovremo sceglierci un testimonial di peso che possa veicolare in modo efficace il nostro messaggio". Per proseguire la corsa verso il titolo, le aspiranti capitali dovranno perfezionare la loro candidatura inviando - entro il prossimo 27 settembre - un dossier che sarà sottoposto successivamente alla valutazione di una commissione composta da sette esperti indipendenti in materia. Il dossier di candidatura dovrà contenere: un titolo; il progetto culturale della durata di un anno, inclusivo del cronoprogramma e delle singole attività previste; l’organo incaricato dell’elaborazione e promozione del progetto, della sua attuazione e del monitoraggio dei risultati, con l’individuazione di un’apposita figura responsabile; la valutazione di sostenibilità economico-finanziaria del progetto culturale proposto e gli obiettivi perseguiti. Entro il 15 dicembre, la commissione definirà la short list delle 10 città finaliste, e la procedura di valutazione - dopo l’audizione pubblica dei progetti finalisti entro il 14 marzo - si concluderà per il 29 marzo 2024 con la proclamazione della Capitale italiana della cultura 2026.