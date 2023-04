Nodo di Olmo bloccato Il caso finisce in Regione

di Federico D’Ascoli

L’intervista ad Alessandro Tarquini di Confindustria pubblicata ieri su La Nazione sui ritardi nelle grandi opere stradali aretine un effetto l’ha già ottenuto. Un’interrogazione in consiglio regionale sullo slittamento di un anno sulla validazione del progetto definitivo del nodo di Olmo della Due Mari, come riporta la pagina del sito del ministero dei Trasporti che permette di seguire lo stato di avanzamento dei cantieri. Una notizia che ha colto di sorpresa anche il capogruppo del Pd in consiglio regionale Vincenzo Ceccarelli: uno che da presidente della Provincia ha seguito passo passo molti cantieri viari e che già ieri ha predisposto un’interrogazione sul tema della Due Mari che sarà discussa in una delle prossime sedute a Palazzo Panciatichi.

Ceccarelli, Tarquini ha lanciato diverse critiche alla politica per i ritardi che si accumulano sulla realizzazione delle arterie aretine. Che risponde?

"Il dirigente di Confindustria dimostra di essere molto attento: io per primo voglio capire il vero motivo che sta dietro questo slittamento di un anno. Avevo capito che con Salvini i cantieri andavano più spediti...".

Lei ne fa una questione di appartenenza politica ma se il nodo di Olmo è bloccato da più di vent’anni, le responsabilità non possono essere solo dell’ultimo arrivato. Cosa si può fare d’ora in poi?

"Seguire l’appello che ha lanciato Confindustria: smetterla di litigare e fare squadra per portare avanti gli interessi della nostra terra".

Il gioco delle parti a cui assistiamo con Medioetruria non va esattamente in quella direzione...

"Mi faccia dire che la stazione dell’alta velocità è un’idea che ho lanciato io qualche anno fa. C’è già uno studio approfondito pubblicato nel 2015 che mette a confronto le diverse ipotesi in campo. Il tavolo tecnico che si andrà a costituire non potrà che partire da questi documenti, aggiornando i numeri. Il resto sono solo chiacchiere. Medioetruria e la strada 71 a sud di Arezzo sono due facce della stessa medaglia. Legando la stazione a un adeguamento della Regionale si realizza non solo la connessione ferro-ferro tra linea lenta e linea veloce ma anche un collegamento da Siena e Perugia su gomma attraverso i due raccordi autostradali con Bettolle. È la soluzione che può accontentare davvero tutti i territori".