Nocentini: "Siamo competitivi"

"I distretti della Toscana confermano anche nel 2023 una buona tenuta, grazie alla loro elevata competitività, alla qualità distintiva delle produzioni, ma soprattutto alla capacità di cogliere le evoluzioni in corso e di trasformare il business in un’ottica Esg".

Tito Nocentini è il direttore regionale Toscana e Umbria di Intesa Sanpaolo. Commenta così le performance dell’economia: "Proprio per accompagnare questo tipo di sviluppo abbiamo di recente istituito un Laboratorio Esg a Firenze dedicato alla eco-sostenibilità – prosegue il direttore regionale di Intesa Sanpaolo – che insieme alle iniziative finanziarie e di consulenza contribuisce ad accompagnare le piccole e medie imprese del territorio a perseguire obiettivi sostenibili".

Le attese per il 2024 sull’andamento delle specializzazioni distrettuali e i poli tecnologici toscani non sono così brillanti come l’ultimo biennio e l’export potrà riportarsi su un sentiero di crescita a partire dalla seconda metà dell’anno quanto l’attenuazione dell’inflazione libererà potere d’acquisto a favore dei consumi e consentirà un primo allentamento delle misure restrittive di politica monetaria. Ci saranno effetti positivi sulla dinamica della domanda di beni di investimento in Europa e negli Stati Uniti.