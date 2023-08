Nocentini al timone della centrale 118 di Arezzo: novità in emergenza-urgenza Simone Nocentini prende il posto di Massimo Mandò come responsabile della centrale 118 dell'area provinciale aretina. Mauro Breggia diventa il nuovo direttore del dipartimento emergenza-urgenza. La direzione aziendale ringrazia Mandò per l'impegno profuso.