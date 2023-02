No alle discriminazioni Il contest per studenti

SAN GIOVANNI

Un contest che stimoli la creatività degli studenti e susciti riflessioni sul tema della discriminazione. E’ quello partito ieri mattina e presentato al Centro di GeoTecnologie dell’Università di Siena di San Giovanni. Siamo arrivati infatti alla seconda edizione del contest di inclusione creativa organizzato dal corso di laurea in scienze dell’educazione e della formazione dell’ateneo senese, in collaborazione con l’assessorato alle pari opportunità del comune di San Giovanni, la rete Ready, Unicoop Firenze, il Liceo Giovanni da San Giovanni e l’Isis Valdarno. Per l’amministrazione comunale erano presenti il sindaco Valentina Vadi, che ha portato un saluto e l’assessore Laura Ermini. Ma è intervenuto anche Lorenzo Baglioni, cantautore e attore, da sempre molto attivo sui temi dell’inclusività e della lotta alla marginalità. Il contest, dopo il successo dello scorso anno, vede quest’anno una più ampia partecipazione di scuole e di giovani. Gli studenti dovranno presentare una proposta di intervento inclusivo sul tema assegnato. Il prodotto potrà essere presentato sotto forma di video, pezzo musicale, graphic novel, racconto, opera pittorica, purché frutto della creatività dei soggetti proponenti.

Responsabili del progetto sono le docenti dell’Ateneo senese Laura Occhini, ricercatrice e docente di psicologia e Alessandra Romano, professoressa associata di pedagogia. Le proposte progettuali dovranno essere presentate entro il 15 aprile alle 24. I due progetti giudicati più meritevoli, individuati dalla giuria, che fornirà la motivazione scritta della scelta, riceveranno un attestato durante la premiazione che si svolgerà il pomeriggio del 17 maggio a Palomar, Casa della Cultura di San Giovanni Valdarno.

M.C.