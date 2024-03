No all’antenna in via Sicilia. Il Comune stoppa i lavori

Nuova collocazione per l’antenna di via Sicilia. Sembra che i residenti abbiano vinto la loro battaglia contro l’installazione di una "gigantesca antenna 5G a ridosso delle abitazioni e dei palazzi, dall’altra parte della strada". È quanto emerso ieri, dopo l’incontro tra gli assessori Francesca Lucherini, Simone Chierici, i tecnici comunali coi rappresentanti della società coinvolta nella procedura d’installazione dell’antenna di radiotelefonia. L’obiettivo è stato quello d’individuare congiuntamente una soluzione progettuale per un possibile posizionamento dell’infrastruttura a maggiore distanza dalle abitazioni. "Siamo dinanzi – ribadisce Lucherini – alla necessità di contemperare due interessi: quello della collettività riunita in comitato a non vedere compromessa la vivibilità di un quartiere e quello imprenditoriale per la copertura di una zona cittadina con una migliore diffusione dei segnali". E così "abbiamo colto con favore la disponibilità del privato a trovare un’ubicazione diversa da quella inizialmente prospettata. Ovviamente questo comporta anche valutazioni di carattere economico: prima di tutto capire i costi da affrontare per intraprendere un secondo progetto, che dovranno essere avallati dal management".

Dove sarà posizionata? "Occorrerà individuare un’altra area pubblica oppure, ed è questo l’auspicio dell’amministrazione comunale, valutare la fattibilità di sfruttare, per i nuovi ripetitori, un’antenna già esistente" continua Lucherini. Intanto "in attesa delle determinazioni che verranno prese in questo tavolo di lavoro, resta sospesa l’installazione come richiesto dall’amministrazione comunale in fase d’interlocuzione". Da quanto emerge sembra raggiunto l’obiettivo dei residenti. Avevano raccolto più di 1800 firme per impedire di posizionare l’antenna a ridosso delle abitazioni. Firme inviate al sindaco Ghinelli con una lettera che spiegava la mobilitazione e chiedeva "la tutela della salute dei propri cittadini insieme ad un armonico sviluppo urbanistico di Arezzo". Adesso, non resta che attendere l’individuazione di una nuova area in cui verrà installata l’antenna della discordia.