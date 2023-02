"No al taglio degli alberi" Appello piazza del Mercato

di Laura Lucente

"Chiediamo di rivedere il progetto di abbattimento di piante secolari nel piazzale del Mercato". Il comitato dei cittadini del centro storico scrive una missiva al Comune di Cortona per chiedere un riesame del progetto di riammodernamento del parcheggio. A preoccupare è la scelta, operata dal Comune, di "sacrificare" 13 piante alcune delle quali ippocastani centenari di valore storico per aumentare la capienza dell’area di sosta. Capienza che, stando proprio alla progettualità presentata dall’amministrazione, comporterà una crescita da 85 a 98 posti auto, con due stalli dedicati ai disabili e quattro per le moto. Il progetto, è già stato approvato con un provvedimento dirigenziale ad inizio anno, è stato sottoposto positivamente a parere della commissione paesaggistica del comune di Cortona e alla Soprintendenza di Arezzo-Siena-Grosseto e i lavori sono imminenti, ma il comitato cittadino non si arrende. "Abbiamo saputo solo attraverso i giornali quali erano le intenzioni dell’amministrazione – spiega il portavoce del comitato Fabio Comanducci – e non c’è stato alcun passaggio con la cittadinanza". Il comitato ricorda che quell’area ricade in un’area particolarmente di pregio essendo a ridosso della porta Bifora risalente al II sec. A.C. e alle mura etrusche, di notevole richiamo turistico. "Diamo atto – spiega il portavoce - che l’area del Mercato, ex Foro Boario, necessita sicuramente di interventi di manutenzione straordinaria per essere stata trascurata da decenni, ma non di abbattimento di piante ormai secolari con caratteristiche storico ambientali da tutelare".

Nel progetto del Comune è prevista, come detto, c’è la rimozione di 13 alberi (alcuni dei quali secondo le relazioni presentano problemi di sicurezza) che secondo le intese della commissione paesaggistica, saranno nuovamente piantumati in zone di prossimità andando a bilanciare i tagli eseguiti. L’intervento prevedrà la rimozione degli alberi che occupano la parte centrale del parcheggio e la posa di un asfalto a basso impatto visivo. "Crediamo che questo intervento non possa essere ritenuto risolutivo, vista la mancanza cronica di parcheggi a Cortona. Un problema per cui andrebbero trovate altre soluzioni senza arrecare sfregi all’esistente. Tra le piante che dovrebbero essere eliminate, solamente 5 risulterebbero, in pessimo stato vegetativo. Inoltre l’impermeabilizzazione del suolo prevista potrebbe comportare un rischio accresciuto di inondazioni e di scarsità idrica e, nel caso specifico, potrebbe avere un effetto negativo sulle piante presenti". Alla luce di questo il comitato si appella all’amministrazione per un riesame del progetto.