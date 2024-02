No al ripetitore. Sabato la protesta del comitato

Agli anghiaresi non va proprio giù il ripetitore della telefonia lungo la strada fra il centro abitato e il santuario della Madonna del Carmine al Combarbio. Si è formato il comitato di cittadini denominato "No antenna", che ha subito deciso di alzare la voce, tra loro anche uno dei rappresentanti Fabrizio Scartoni: sabato 2 marzo, hanno organizzato una manifestazione di protesta contro l’installazione; l’appuntamento è per le 16 in località "la Gattina", cioè nel posto in cui è già stato gettato il basamento in cemento. L’antenna è collocata sul crinale in cui corre la strada che conduce al Santuario del Carmine e quando sarà installata raggiungerà la notevole altezza di ben 24 metri. Il comitato spontaneo che ha indetto la protesta intende rendere evidente la sua contrarietà, non solo per la prossimità alle abitazioni, che esiste, ma soprattutto per lo scempio al paesaggio che l’antenna è destinata a provocare. "Tanto più evidente – si legge nella nota - in una cittadina che si vanta della bandiera arancione, di essere "città slow" e annoverata tra i borghi più belli d’Italia. I cittadini hanno deciso di divenire protagonisti contro la scelta che li ha completamente ignorati". Ed ecco spiegato il motivo della protesta, nonostante il sindaco Alessandro Polcri abbia spiegato che poco o nulla sia possibile fare, perché in quel punto non c’è vincolo di natura paesaggistica e perché anche la distanza del traliccio dalle case è in piena regola. Certamente, l’implicazione non è di ordine giuridico, dal momento che tutto è a posto, ma va senza dubbio nel merito di una scelta logistica che – a parere dei cittadini di Anghiari – avrebbe dovuto essere diversa.