No al dietrofront sul parco Cadorna. Chiassai gela il comitato: avanti così

di Maria Rosa Di Termine

Le firme continuano a fioccare sotto la petizione per difendere l’area verde tra via Fratelli Cervi e viale Cadorna a , ma ormai la strada è tracciata e il sindaco Silvia Chiassai Martini ribadisce: "Disponibile al dialogo, ma non si fa dietrofront". A lanciare la sottoscrizione era stato il Comitato dei residenti nel quartiere per chiedere agli amministratori di ripensare la scelta di affidare in concessione per 9 anni a una società privata circa 1200 metri quadri del parco su cui installare tensostrutture con giochi gonfiabili per i più piccoli e un bar.

"E’ l’unico spazio pubblico rimasto ad uso gratuito degli abitanti – aveva spiegato la portavoce Ilaria Nocentini – e finora è stato autogestito al meglio. Qui le persone possono venire a giocare liberamente e gratis. Tutti paghiamo le tasse ed è impensabile spendere altri soldi per garantire ai nostri figli un posto dedicato al gioco. Questa zona dovrebbe essere un vanto per l’amministrazione, è inclusiva, democratica, di aggregazione sociale e va soltanto mantenuta e preservata". In poche ore erano state raccolte oltre 300 firme e giovedì pomeriggio la vicenda è approdata in Consiglio comunale con i gruppi di opposizione che hanno chiesto la convocazione di una seduta del parlamentino aperta agli interventi della cittadinanza e spiegazioni per una scelta "non condivisa" con i residenti.

Silvia Chiassai Martini ha ribadito che l’iter di affidamento ha rispettato le procedure di legge, "garantendo la massima trasparenza, e lo confermano gli atti", e che si è voluto rispondere alle necessità delle famiglie di disporre di spazi gioco per i bambini al coperto durante i mesi più freddi. Al tempo stesso la nuova struttura dovrà essere messa a disposizione del municipio in caso di calamità in quanto il terreno è individuato dal Piano di Protezione civile come luogo di raccolta per le emergenze. La concessione ha poi precisato riguarda solo il 16 per cento del giardino e per i restanti 6300 metri quadri non cambierà nulla, resteranno ad uso della comunità. "Ho richiesto al referente del Comitato dei residenti un incontro che si terrà lunedì prossimo alle 17 e sono disponibile al confronto anche nell’ambito di un Consiglio comunale aperto. Ma bisogna essere chiari: quell’area è già stata aggiudicata e quindi non c’è possibilità di revocare il provvedimento. Lo voglio precisare perché non si farà retromarcia, l’atto è legittimo e l’aggiudicatario ha presentato il progetto giudicato valido dai nostri uffici e l’ente non può tornare indietro". Proprio com’era avvenuto con i Giardini Spinelli, sempre a Nord dell’abitato. Allora, ha ricordato la prima cittadina, fu intentata anche una causa persa dai promotori.