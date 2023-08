"Niente soldi, ti ammazzo" Minacce con il coltello nel negozio di Subbiano

di Sonia Fardelli

Minaccia con un coltello il titolare di un negozio a Subbiano e poi scappa. Ma viene rintracciato e denunciato dai carabinieri.

Il fatto è avvenuto nel pomeriggio, intorno alle 16.

Un uomo sulla cinquantina, che sembra avesse un debito da saldare con il negozio, è entrato con un coltello in mano ed ha cominciato a minacciare, anche di morte, il proprietario, un giovane di 35 anni. Poi se ne è andato. Oltre al titolare, al momento delle minacce, era presente anche un altro cliente, molto più anziano dei due, che ha assistito a tutta la scena e si è preso una bella paura.

A chiamare le forze dell’ordine alcuni cittadini, che sentendo le grida hanno pensato ad una rapina in corso.

I carabinieri di Subbiano sono subito intervenuti ed in breve tempo hanno rintracciato l’uomo. In base ad ulteriori indagini il cinquantenne è stato denunciato per minacce aggravate.

Il titolare del negozio, non ha avuto nessuna conseguenza. Per fortuna l’uomo con il coltello in mano non è andato oltre le minacce e non c’è stata nessuna aggressione. Dopo le formalità con i carabinieri, il proprietario ha riaperto il negozio ed è tornato dietro il bancone per servire i suoi clienti. Ma non più con la tranquillità di prima.

"E’ stata un’esperienza bruttissima - racconta - meno ne parlo e prima la dimentrico e meglio è. Non mi aspettavo certo una reazione di quel tipo. E l’altro cliente che era fuori dal negozio penso che ci sia rimasto peggio di me, visto che non è più giovanissimo. Una cosa pazzesca, non si capisce cosa possa avere scatenato un comportamento del genere. A dare l’allarme penso che siano stati alcuni passanti che hanno sentito le urla".

La notizia delle minacce col coltello ha subito fatto il giro del paese e creato non poca apprensione tra la gente.

Lo stesso titolare del negozio stenta a credere a quello che gli è capitato.

"Viviamo in un paese tranquillo - racconta - dove non succede mai nulla. A Subbiano potevamo stare tranquilli. Un episodio del genere non era mai capitato".

E invece in un caldo pomeriggio d’estate, è successo.

Un uomo sulla cinquantina è entranto nel negozio ed ha minacciato il titolare con un coltello in mano. Sembra che gli doveva dei soldi. Tra i due però non c’era mai stato nulla che potesse far pensare ad un tale epilogo. Sulla vicenda stanno adesso indagando i carabinieri di Subbiano per cercare di far luce su questo episodio che ha messo in allarme il paese.