"Niente cementificazione e salviamo anche il basket"

L’assessore all’Urbanistica Alessandro Casi due giorni fa ha ricevuto, per la seconda volta, una delegazione del comitato Salviamo il parchino.

Casi, in cosa consiste il progetto di realizzazione di un nuovo Cas nel parco?

"Quattrocento metri quadrati di edificio che verrebbe costruito al posto dell’attuale campo da basket. Né un metro in più, né un metro di meno di cemento, perché il piano operativo non prevede la diminuzione della zona verde".

E il campo da basket non ci sarebbe più?

"No, il progetto prevede l’espropriazione di un terreno vicino, davanti alla scuola Vasari, in cui verrebbe costruito un nuovo campo da basket, ma anche uno da calcetto. Così facendo, a differenza di quanto si creda, si amplierebbe la parte sportiva del parco, aumentandone quindi l’intera superficie. Parco che avrebbe una zona dedicata allo sport, e un’altra all’area verde, dotata di giochi e zona relax".

Il comitato ha proposto un’alternativa…

"Sì, quella dell’area vicino alla caserma dei carabinieri. Ma, come già emerso in passato durante il progetto di costruzione di un asilo, la zona presenta delle criticità. Fili dell’alta tensione che non permettono la costruzione di edifici. Il progetto del parchino in via Emilia secondo noi avrebbe dato una risposta a tutto".

Cosa è emerso dall’incontro?

"Abbiamo recepito la segnalazione. Certo è che per utilizzare i fondo del Pnrr i tempi di presentazione del progetto sono stretti. Il termine è il 30 luglio, non sarebbe sufficiente per la presentazione di un nuovo piano".