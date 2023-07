Nidi gratis Non si placa la querelle

Non si placa la querelle sulla questione asili a Castiglion Fiorentino. Il gruppo consiliare di opposizione Città al Centro torna di nuovo all’attacco, "gli assessori hanno l’allergia a rispondere alla interrogazioni presentate in consiglio comunale, sono passati 45 giorni ma sulla vicenda legata agli asili nidi gratis non sono arrivate spiegazioni". Ma il silenzio più assordante è un altro prosegue Città al Centro che solleva ancora l’affaire "asilo nido Trilli", che l’amministrazione comunale settimana scorsa ha dato notizia di aprire nell’ex scuola materna di Brolio. "Il silenzio più assordante riguarda l’asilo nido fantasma, quello con cui il Comune ha dichiarato l’esistenza nello stesso stabile, a Brolio, in cui era funzionante solo e soltanto la scuola materna", spiega Città al Centro in una nota pubblicata sui suoi canali facebook. "Al momento - prosegue il gruppo di minoranza - l’amministrazione si è ben guardata da fornire a noi e quindi ai castiglionesi i chiarimenti e i documenti richiesti". Sulla stessa lunghezza d’onda c’è anche il Pd di Castiglion Fiorentino: "è stato inventato un asilo nido comunale chiamato "Trilly" perché alla data del 28 aprile, quando è stata fatta la dichiarazione delle strutture presenti, asilo non esisteva e infatti oggi non c’è". E poi la picconata finale, senza mezzi termini, da parte dei Dem di Castiglion Fiorentino, "qui si viaggia sul filo del falso in atto pubblico, con una violazione palese della trasparenza dell’azione amministrativa".