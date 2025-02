Nidi domiciliari, ecco l’avviso pubblico. C’è tempo fino al 24 marzo per partecipare

C’è tempo fino al 24 marzo per presentare domanda per l’avviso pubblico volto a promuovere la creazione di nidi domiciliari, un’iniziativa che s’inserisce in un contesto di potenziamento dei servizi educativi per l’infanzia. Per i partecipanti è previsto un percorso gratuito di accompagnamento formativo/informativo, per fornire le competenze necessarie per avviare e gestire un nido domiciliare in modo efficace e sicuro, garantendo un ambiente educativo di qualità per i bambini. Oltre alla formazione, l’avviso prevede l’eventualità di erogare contributi economici per un massimo di tre soggetti beneficiari e fino a complessivi 18.000 euro, per alcune tipologie di spese e per facilitare l’avvio dell’attività. Il nido domiciliare dovrà essere in linea con gli orientamenti e gli intenti del progetto pedagogico ed educativo dei servizi comunali per l’infanzia del Comune. Per partecipare, occorre possedere titoli e requisiti richiesti dall’avviso e la disponibilità di un locale a uso di civile abitazione, nel territorio comunale, da destinare alla funzione di nido domiciliare nel rispetto della normativa regionale. Il numero massimo di soggetti che potranno partecipare al percorso di formazione e supporto all’avvio di un servizio di nido domiciliare è di 3.