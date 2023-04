Nidi comunali gratis Chi può beneficiarne

Nidi gratis anche a Cortona. Il Comune aderisce alla misura della Regione Toscana, resa possibile grazie al contributo del Fondo Sociale Europeo, che prevede la gratuità per una vasta platea di beneficiari. L’obiettivo è quello di coniugare l’elevata qualità dei servizi educativi per l’infanzia con la più ampia accessibilità da parte delle famiglie. "Cortona aderisce a questa possibilità che punta ad ampliare le possibilità di accesso ai nidi dell’infanzia - spiega l’assessore all’istruzione del Comune, Silvia Spensierati - si tratta di una condizione fondamentale per favorire il ritorno al lavoro delle mamme e di una politica concreta per incentivare la natalità. Con questa manifestazione di interesse ci rivolgiamo ai nidi privati accreditati, in modo da metterli nella stessa condizione dei nidi del Comune che già aderiscono". Con "Nidi Gratis", la Regione ha previsto che i nuclei familiari con bambini e bambine residenti in Toscana, fino a 3 anni, con Isee fino a 35mila euro, possano beneficiare di un contributo massimo di 527,27 euro per ciascuna mensilità (per un massimo di 11 mensilità complessive) da settembre 2023 a luglio 2024.