Nidi comunali, consolidate le strutture Tanti: "Ci saranno anche assunzioni"

AREZZO

Nidi comunali, raggiunto il 34,5% di copertura territoriale. Arezzo raggiunge così l’obiettivo posto nel 2002 dall’Europa, almeno il 33% di risposta territoriale per i nidi.

"Per consolidare il risultato abbiamo messo in campo altre importanti azioni strutturali: la prima, ancora nuove assunzioni" ha spiegato la vicesindaco Lucia Tanti. "Il 30 maggio il Comune selezionerà tramite concorso pubblico altri 4 insegnanti a tempo indeterminato. Puntiamo su nuove scuole sia per i nidi con il nuovo nido Colombo, sia per le scuole dell’infanzia con la nuova scuola di Tortaia, sia per le scuole elementari e medie con la nuova Cesalpino".

"Se oggi – prosegue – possiamo dire di aver azzerato le liste di attesa nei nidi e scuole dell’infanzia, di aver diminuito le liste di attesa per la fascia dei piccolisimi di tenere aperti i servizi a luglio, di avere tre fasce temporali di apertura dei servizi in inverno (14, 16, 17,30), di avere sempre più scuole con il tempo prolungato, con queste mosse entro il 2025 saremo una delle città con più scuole, più educatori e con un nuovo Piano Educativo municipale operativo da settembre. Si chiamerà Educ.are. Lo presenteremo insieme alla Fondazione Arezzo Comunità, che avrà un ruolo sempre maggiore, nella seconda metà di agosto", conclude Tanti.