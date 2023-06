Nidi, aumentano i servizi Tre strutture ampliate

CASENTINO

Più 37 posti ai nidi grazie all’ampliamento di tre strutture: aumenta così la copertura dei servizi per l’infanzia gestiti dall’Unione dei Comuni Montani del Casentino, che passa dal 19% al 27% raggiungendo la media nazionale.

Gli asili interessati dai progetti di ampliamento sono il Polo Zerosei "La Buca del Tesoro"; l’asilo nido "Il Magico Boschetto" di Ortignano Raggiolo e l’asilo comunale di Poppi, dove saranno incrementati non solo gli spazi ma anche i servizi grazie alla possibilità di accogliere i bambini dai 6 mesi con l’attivazione di una sezione lattanti che riguarderà non solo Poppi ma anche Ortignano Raggiolo.

"Dal 2011 ad oggi i servizi educativi per l’infanzia in Casentino sono aumentati nel numero, si sono differenziati per modalità, dando avvio alla sperimentazione dei Poli Zerosei su tre Comuni in sinergia con l’istituto comprensivo Guido Monaco e sono aumentati i posti disponibili per l’accoglienza dei bambini – ha commentato la presidente dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino Eleonora Ducci – inoltre grazie al potenziamento del coordinamento pedagogico zonale, i servizi lavorano in rete migliorando la qualità del progetto educativo e promuovendo una continuità educativa verticale. Mi preme sottolineare come in questo ultimo periodo, anche grazie all’iniziativa ‘Nidi gratis’ di Regione Toscana, stia cambiando la concezione che cittadini e amministratori hanno degli asili nido: da servizio a luogo di educazione, non solo quindi una struttura che consente conciliazione di tempo,vita, lavoro e presidio dei territori, ma soprattutto primo anello del percorso educativo dei bambini e delle bambine. Finalmente siamo sulla giusta strada per rendere il nido una opportunità di tutte e tutti".

Tenuto conto che la fascia della popolazione dei bambini in età 0-3 anni residenti nei comuni aderenti all’Unione è pari a 465 bambini, la percentuale di copertura dei servizi rispetto alla popolazione target passa dal 19% al 27%, con un più 8%, raggiungendo in tal modo la media nazionale pari al 26,9%.

Il numero dei bambini in Casentino con età 0-3 anni è pari a 1.017, la percentuale di copertura dei servizi rispetto alla popolazione target, con l’incremento di 37 posti, sale così al 20%, con un più 4% rispetto alla copertura attuale. Riguardo ai dati regionali, la Toscana si trova ai primi posti della classifica italiana con circa 37 posti ogni 100 residenti sotto i 3 anni, un dato superiore alla media nazionale (26,9%) di oltre 10 punti percentuali.