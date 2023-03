Nidi, adesione al progetto della Regione

CASTIGLION FIORENTINO

"Nidi gratis". Il Comune di Castiglion Fiorentino si fa promotore e portavoce dell’iniziativa della Regione Toscana. L’avviso si rivolge agli asilo nido privati (per bambini tra i 3-36 mesi) accreditati e convenzionati del Comune di Castiglion Fiorentino. L’obiettivo è quello di sostenere l’accoglienza dei bambini, soprattutto in condizione di vulnerabilità economica e sociale, grazie all’abbattimento delle tariffe-rette sostenute dai genitori, o dai tutori. Ma solo in un secondo momento le famiglie, con un Isee sotto i 35mila euro, potranno fare domanda per beneficiare di un contributo mensile per il servizio educativo. I titolari di servizi per la prima infanzia con i requisiti previsti dall’avviso possono inoltrare la richiesta al comune di Castiglion Fiorentino alla mail istituzionale oppure seguendo la procedura indicata nel sito istituzionale del municipio.

"Grazie al contributo del fondo sociale europeo è possibile erogare un servizio a favore delle famiglie. Gli asilo nidi rappresentano, infatti, uno dei cardini per la conciliazione tra la vita familiare e quella lavorativa favorendo una maggiore partecipazione dei genitori, soprattutto delle donne, al mercato del lavoro riducendo così il rischio di povertà durante l’intero arco della vita", dichiara l’assessore alle politiche sociali, Stefania Franceschini (nella foto). "Consentono inoltre l’inclusione sociale di tutti i componenti della famiglia migliorandone le opportunità che si presenteranno ai figli", conclude Franceschini.