Arezzo, 31 gennaio 2019 - Inaspettata ma non troppo anche in città è arrivata la neve. La prima parte della mattina era quella che era stata indicata come la più a rischio per precipitazioni anche a valle, intorno ai 250/300 metri. A colpire è stata l'intensità del fenomeno, che in breve tempo ha imbiancato le strade e il paesaggio, prima vera nevicata dell'anno.

Nelle strade, nonostante fossero bagnate dalla pioggia insistente di questa mattina, la neve ha iniziato ad attaccare. Ma dalla fine della mattinata il fenomeno sembra in via di normalizzazione e le temperature stanno risalendo.

Sui social hanno cominciato a girare video e foto della città imbiancata. Scorci di Arezzo che sembrano delle cartoline.

Il raccordo era stato chiuso ai mezzi pesanti nella direzione dalla città verso il casello autostradale, con una pattuglia della polizia locale che filtrava all'altezza della Lebole: ma è già stato riaperto. I mezzi sia della Provincia che del Comune hanno lavorato nel corso della notte per prevenire la formazione di ghiaccio, anche grazie ai volontari della Racchetta.

Difficoltà lungo la 71 nel tratto fra Subbiano e Arezzo oltre che naturalmente sulle colline intorno alla città, e sulla Setteponti per rallentamenti legati alla strada intrisa e alla prudenza.

Intanto in autostrada c'era stato un momento di black-out all'altezza del casello di Monte San Savino, provvisoriamente interrotto. Ma si è trattato di una scelta operativa molto breve e dopo la quale subito è stato ripristinato il traffico tradizionale.

Situazione di difficoltà nella zona di Tegoleto, dove la nevicata robusta ha creando qualche disagio di circolazione. In centro bloccati l'accesso a via padre Caprara, la strada dietro San Domenico, complice il ghiaccio e la rampa che scende verso Porta San Clemente, e a piaggia del Murello: ma in entrambi i casi l'accessi è stato ripristinato.

Per rischio neve e ghiaccio stamani erano rimaste chiuse le scuole nel comune di Laterina Pergine Valdarno, oltre a due municipi del Valdarno aretino come Castelfranco Piandiscò e Cavriglia.

In provincia la situazione è rimasta sostanzialmente la stessa di ieri. Sono continuate le nevicate in alcune zone durante la notte, in particolare a Cavriglia e in alcune aree della Valdichiana. Però le strade sono rimaste sempre percorribili, compresi i valichi, pur restando l'interdizione per i mezzi pesanti.

Sulla circolazione ci sono stati problemi a Pratovecchio: un'auto intraversata e la necessità di liberare la sede stradale. Un camion è finito fuori strada a Sansepolcro e anche in questo caso sono arrivati i vigili del fuoco per liberare la carreggiata.