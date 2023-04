Neve in Pratomagno La Pasqua è gelata

Pasqua o Natale? E’ quello che devono aver pensato i moltissimi valdarnesi che sabato mattina hanno dato uno sguardo alle cime innevate del Pratomagno. Ormai, come dicono anche alcuni esperti, non esistono più le stagioni come un tempo.

E così può capitare che in pieno aprile una bella nevicata possa imbiancare la montagna che domina il Valdarno e il Casentino, che quest’anno non si può certo lamentare per la presenza della cosidetta "Dama Bianca", che in più di un’occasione si è presentata anche in maniera copiosa.

Ma se questo fenomeno meteorologico poteva essere messo in preventivo nel periodo invernale, decisamente un po’ meno in questi giorni pasquali.

Di neve, invece, ne è caduta abbastanza sulle alture del Pratomagno.

E molti hanno approfittato di questi giorni di vacanza per fare un salto in quota, ammirando un paesaggio straordinario.

Un paesaggio che viene valorizzato anche sui social, dove è stata realizzata una apposita pagina, che prende il nome dalla montagna tanto caro ai valdarnesi, per immortalare gli angoli più belli. Imbiancata la zona della Croce e della Panoramica e anche il versante casentinese.

Anche ieri, giorno di Pasquetta, sono stati molti coloro che hanno deciso di trascorrere la giornata in altura, prevedendo le vette innevate del Pratomagno al mare e approfittando, comunque, della bellissima giornata di sole, che invogliava alle gite fuori porta. Un modo anche per fare uno scatto dove si trova la croce per immortalare una giornata di neve a metà aprile invece di un prato verde con le prime margherite.