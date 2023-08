"Nessun ritardo, opere nei tempi" Il Comune rilancia il cronoprogramma

di Lucia Bigozzi

I diciotto milioni per Arezzo sono in cassaforte. Se così non fosse "tutti i Comuni d’Italia sarebbero sull’orlo del default". Parola di Alessandro Casi, assessore alle opere pubbliche, che i dieci faldoni dei progetti per la città targati Pnrr li conosce ormai come le sue tasche. Ritardi? "Nessuno sulle opere di competenza del Comune: abbiamo firmato tutti i contratti entro il 30 luglio e assegnato i lavori, molti dei quali che partiranno tra ottobre e dicembre", va giù netto.

L’allarme lanciato dal Pd lo rispedisce al mittente con una postilla: "Prima di accusare la giunta Ghinelli dovrebbero informarsi sulle competenze. Le scuole che indicano, ricadono sotto la giurisdizione della Provincia, quindi dovrebbero interfacciarsi con chi ne ha competenza perchè gli immobili sono dell’amministrazione provinciale". Da Palazzo Cavallo, Casi snocciola il cronoprogramma delle opere già in movimento e tra queste ci sono due progetti su altrettante scuole. "Si tratta dell’asilo nido Colombo che sarà trasferito da via Masaccio e sarà realizzato ex novo. Qui siamo perfettamente nei tempi indicati: abbiamo assegnato i lavori all’impresa che si è aggiudicata il bando e il cantiere partirà tra settembre e ottobre".

C’è poi il progetto più importante: la scuola Cesalpino. Da anni gli studenti condividono la palazzina "alternativa" alla Cadorna in attesa che il nuovo edificio prenda forma. "In questo caso è il ministero che segue l’intervento e noi ci alleniamo al cronoprogramma fissato a Roma. Abbiamo recepito il progetto di fattibilità elaborato dal ministero e stiamo portando avanti la progettazione definitiva ed esecutiva, come previsto dal bando. La gara per l’assegnazione dei lavori viene eseguita direttamente dal ministero attraverso Invitalia. L’avvio del cantiere è previsto nei primi mesi del 2024 ma dipenderà dai passaggi fissati dal ministero".

Casi si sofferma su un aspetto: Si tratta di un’opera importante sulla quale puntiamo molto perchè la Cesalpino sarà una scuola modello, completamente costruita secondo criteri di sostenibilità, con impianto fotovoltaico per la totale copertura del fabbisogno energetico. Tra l’altro, il progetto del Comune è stato selezionato tra i centonovanta che a livello nazionale hanno avuto accesso ai fondi Pnrr", assicura l’assessore alle opere pubbliche.

Scuola a parte, nella road map di Palazzo Cavallo c’è un’opera Pnrr già avviata e tra non molto sarà conclusa: è la palazzina "L" nell’ex caserma Cadorna. "Qui i lavori stanno procedendo senza intoppi, il termine è previsto entro dicembre. A gennaio 2024, invece, partiranno gli interventi in piazza Giotto, l’area del Rossellino e Trento Trieste", spiega. Nessun ritardo o rischio sui finanziamenti, assicura Casi che rilancia: "La giunta Ghinelli sta portando avanti i progetti nei tempi stabiliti. Siamo tranquilli, le polemiche demagogiche le lasciamo ad altri. Noi preferiamo parlare con i fatti".