"Nessun disservizio". Sei Toscana risponde alla segnalazione

Rifiuti abbandonati a terra, Sei replica: "Comportamento incivile e perseguibile anche a livello di legge da parte di alcuni cittadini che, così facendo, arrecano un danno all’intera comunità. L’invito è quello di segnalare eventuali criticità seguendo i canali ufficiali". In risposta alla segnalazione di un nostro lettore che lamentava cestini sempre pieni in via Trento e Trieste: "Le attività di svuotamento cestini e cassonetti sono programmate e rispettate secondo il calendario concordato".