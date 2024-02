"Nero di Seppia-Parliamone" va in scena al teatro di Monterchi

Riprende Nuovi Orizzonti la rassegna di teatro contemporaneo organizzata da Laboratori Permanenti in collaborazione con il Comune di Monterchi, che ha preso il via ad ottobre e si chiuderà a marzo. Oggi alle 18 al Teatro Comunale di Monterchi appuntamento con "Nero di Seppia- Parliamone" un testo di Giorgia Francozzi con Gian Carlo Baglioni, Vittorio Augusto Cesarini e la regia di Caterina Casini. Durante il corso di "scrittura scenica e drammaturgia" di Laboratori Permanenti, gli allievi si sono cimentati con la scrittura, esercitandosi attraverso un percorso creativo teso alla valorizzazione delle proprie abilità e necessità. Il lavoro ha permesso ai partecipanti di entrare in contatto con i processi attivi e creativi del linguaggio teatrale fino alla stesura di un proprio testo teatrale, originale e contemporaneo. Nata all’interno del corso 2023, la creazione drammaturgica di Giorgia Francozzi viene qui sperimentata e messa in scena dagli allievi del corso di recitazione. Il pubblico sarà chiamato a discutere e valutare l’opera. Un passaggio obbligato per la nascita di un copione teatrale.

Laboratori Permanenti è risultata tra i vincitori del bando regionale dedicato alla Festa della Toscana 2023, legata per questa edizione ai cento anni dalla nascita di don Lorenzo Milani. Nell’ambito delle iniziative proposte da Laboratori Permanenti è stata coinvolta Chille de la Balanza, storica compagnia di teatro che da molti anni si occupa di don Lorenzo Milani. La compagnia ha realizzato un docu-film sul Festival dedicato a don Lorenzo Milani in occasione del centenario della nascita del priore di Barbiana, dal titolo "Icare. Don Milani 100" a cura del videomaker Marco Triarico. La proiezione del docu-film avrà luogo venerdì 23 febbraio alle ore 10.30 presso il Cinema Aurora di Sansepolcro