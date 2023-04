Nell’armadio la moda che gira il mondo

Il made in Arezzo conquista i mercati di mezzo mondo. E così, quando nel luogo più remoto, una donna o un uomo tireranno fuori dall’armadio un capo Chanel, Gucci, Prada, indosseranno anche un pezzetto del genio che i maestri artigiani aretini interpretano da decenni e oggi le grandi Maison mettono nel target dell’eccellenza. Lo snodo passa dalle nostre imprese del tessile-abbigliamento e pelletteria-calzature che hanno chiuso l’anno con fatturati milionari, in crescita sul 2021 e molti ordini in cassaforte. Un motore che alimenta una bella fetta di pil locale. La nuova espansione di Prada e le acquisizioni di filiere da parte dei brand più gettonati, è il segno di una primavera imprenditoriale che porta lavoro e sviluppo. Benessere per tutti.

LuBi