Nel segno del giallo Paolo Roversi alla Casa sull’Albero

Continuano gli incontri di "La fantasia al potere!" Storie, atelier, esperienze e giochi per avvicinarsi ai libri e amarli per sempre, un ricco programma pensato per lettori di ogni età alla libreria La Casa sull’Albero di via di San Francesco ad Arezzo. Oggi mercoledì 19 aprile alle 17,30 appuntamento con "Nel segno del giallo, incontro con Paolo Roversi". L’autore sarà intervistato da Lucilla, Margherita, Marta, Ilaria, Martina, Leonardo, Nicolò, che si sono cimentati con la sua intera opera e con uno dei generi più amati di sempre. L’incontro è gratuito, partecipazione libera fino ad esaurimento posti.

Sabato 22 aprile alle 11 torna invece "Piccoli, molto piccoli, piccolissimi". Primo appuntamento delle esplorazioni nel mondo dei libri dedicate ai bambini della fascia 18-36 mesi.

Occasioni speciali per condividere un’esperienza di lettura insieme ai propri genitori e ad altre famiglie. Incontro solo su prenotazione, posti limitati, costo 7 euro che include bambino + genitore.

Per informazioni e prenotazioni: [email protected]