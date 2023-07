NEL PALAZZO DELLA REGIONE

Un "oste" con la passione dell’arte: o se preferite un artista con il talento della ristorazione. Sono i due volti di Mauro Ghinassi, l’uomo della notte, alla guida dell’unico locale, il Nabòo, aperto fino alle ore piccole. Scultore e pittore da anni, oggi vivrà la sua grande festa: tutto per l’apertura della mostra "Bear and the Bull". L’appuntamento è poco dopo mezzogiorno nel salone espositivo della Regione, a Firenze, nel Palazzo Pegaso. E l’invito arriva diretto dal presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo, che accoglierà l’artista e aprirà la corsa della mostra, che in pieno luglio terrà banco fino al 22. Tra gli interventi il sindaco Ghinelli e il critico Fabio Migliorati.