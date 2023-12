Nel nome di Vasari. Al via il grande evento

Il 2024 sarà l’anno di Vasari. Il prossimo anno infatti, in occasione del 450° anniversario della morte, il Comune di Arezzo intende realizzare una mostra a lui dedicata all’interno di un programma più vasto di iniziative, eventi ed appuntamenti non solo espositivi. Tutti dedicati alla figura del grande maestro aretino e che saranno calendarizzati per l’occasione. E proprio alla realizzazione del progetto "Vasari 2024" è dedicato l’accordo di collaborazione appena approvato dalla giunta tra Comune di Arezzo, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e Fondazione Guido d’Arezzo. Prende quindi forma il percorso che porterà il prossimo anno, in occasione del 450° anniversario della morte di Vasari, a realizzare una serie di eventi. Al centro della programmazione, appunto la mostra internazionale che valorizzerà la figura di Giorgio Vasari.

L’intero progetto "Vasari 2024" si avvale di un comitato scientifico, composto da esperti di chiara fama, coordinato dalla professoressa Cristina Acidini e dal professor Carlo Sisi. "Si tratta di un accordo importantissimo che consentirà alla città di Arezzo di realizzare un programma di grande livello artistico, culturale e scientifico in occasione delle celebrazioni vasariane - commenta il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli -. La straordinaria figura storica e culturale di Giorgio Vasari sarà protagonista di un evento culturale significativo che porterà Arezzo al centro dell’interesse artistico nazionale. Ringrazio fin da ora in particolare i componenti del comitato scientifico delle celebrazioni che si stanno adoperando per la realizzazione di una mostra che offrirà l’occasione unica e irripetibile di ammirare insieme le opere più significative del maestro aretino". A settembre la prima riunione della commissione scientifica, adesso i lavori entreranno nel vivo. Giorgio Vasari è riconosciuto in tutto il mondo come uno dei maggiori protagonisti del Rinascimento, artista poliedrico e scrittore d’arte, e nel 2024 ricorre il 450° Anniversario della sua morte, per questo motivo Arezzo si prepara a celebrarlo nel migliore dei modi. Il comitato Vasari sta lavorando alla stesura di un programma di eventi celebrativi secondo un progetto curato dalla professoressa Cristina Acidini e dal professor Carlo Sisi, il più importante dei quali sarà la mostra dedicata al Maestro aretino, ospitata nella Galleria d’Arte Contemporanea e Moderna di piazza San Francesco. A questa si accompagneranno altre rassegne diffuse sul territorio nei comuni, membri del comitato, di Cortona, Castiglion Fiorentino e Monte San Savino.