Nei vivai arrivano metano e acqua. Un milione di euro per i lavori

Via libera allo schema di convenzione tra Comune di Montevarchi, Autorità Idrica Toscana e Publiacqua che ha dato corpo all’intesa siglata a suo tempo tra Palazzo Varchi, i gestori dei servizi Centria, Publiacqua e Ait per colmare una lacuna annosa: dotare di acqua e gas metano la zona dei vivai a Levanella, compresa tra la 69 e l’Arno.

L’atto, approvato ieri a maggioranza dal parlamentino della città, è un passaggio fondamentale per realizzare 3 chilometri di metanodotto e un chilometro e 200 metri di acquedotto. Spesa complessiva di 1 milione e 50 mila euro. Per il gas Centria sosterrà gli oneri della progettazione e della costruzione della nuova conduttura, prevedendo possibili agevolazioni per le spese di allacciamento.

Ci vorranno invece 250 mila euro per le estensioni della rete idrica, non comprese dal Piano di Ambito, e Publiacqua e Ait hanno previsto una compartecipazione del municipio pari al 60% dei costi, ovvero circa 150 mila euro di fondi comunali autorizzati ieri dal Consiglio comunale, mentre il resto sarà coperto dalla tariffa del servizio idrico integrato.

"Un intervento straordinario particolarmente oneroso – ha sottolineato il sindaco Silvia Chiassai Martini - e quindi raramente realizzato.

E’ il terzo caso in tutta la regione di un accordo tra Publiacqua e un Comune che si è fatto carico delle spese senza far gravare il costo di operazioni eccezionali sui cittadini".

La posa delle condutture avverrà in contemporanea e la sindaca ha assicurato l’impegno dell’ente a garantire simili opportunità alle altre zone ancora scoperte, come Caposelvi, Rendola, bivi Ricasoli e la Selva, vie di Noferi e Chiantigiana, Moncioni, Cocoioni, Poggiocuccule, Ventena e Ucerano.

Stigmatizzata infine l’astensione di Pd e Avanti Montevarchi: "Non sono stati d’accordo neanche su una soluzione così importante trovata a vantaggio di tanti cittadini che da decenni chiedevano una risposta.

Ormai siamo abituati a constatare che l’opposizione non ha interesse verso la comunità, ma solo a criticare l’operato del sindaco e della Giunta".

M.Di Termine