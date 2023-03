Negrita in tour Serie di tappe in tutta Italia

I Negrita tornano a sorpresa live in elettrico nei club, per un lungo tour in cui riproporranno i brani cult del repertorio. Nel tour, che prenderà il via a fine settembre, la band aretina rilancerà l’energia esplosiva portando sul palco le canzoni del successo. "Niente è più Rock che alzare a dieci il volume degli amplificatori e lasciarsi andare sulle assi di un palco da club. Via gli sgabelli dei concerti acustici. Si torna a saltare, si torna all’elettrica", dicono i Negrita. Con il sound che la contraddistingue e la continua ricerca musicale, la band riproporrà nella versione originale canzoni che sono diventate inno di intere generazioni: da Mama Mae a Rotolando verso sud, oltre a Gioia Infinita. E ancora: Ho Imparato a Sognare, Magnolia.