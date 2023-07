Negozi aperti, mercatini e spettacoli

ANGHIARI

Terza serata, oggi dalle 19 fino alla mezzanotte, per "I Mercoledì di Anghiari". Proseguono gli appuntamenti nel paese di Baldaccio con negozi aperti, mercatini, musica, spettacoli e aperitivi. Dopo il grande successo di partecipazione dei primi due mercoledì di luglio, c’è attesa per il terzo appuntamento della rassegna di eventi organizzati dal centro commerciale naturale "Vie di Anghiari" e dalla Confesercenti di Arezzo, in collaborazione con il Comune di Anghiari e l’Associazione ProAnghiari, con il contributo della Banca di Anghiari e Stia Credito Cooperativo e con il patrocinio della Camera di Commercio di Arezzo e Siena, grazie anche al sostegno delle aziende Busatti e Caffè River. Le strade del centro storico e l’estate anghiarese sono pertanto pronte per rianimarsi: in piazza Baldaccio ci saranno i mercatini e lo spettacolo teatro; musica live e aperitivo speciale con la macelleria "dai Cherici" in piazza IV novembre e mercatini alla galleria Magi. In via Mazzini, attesa per la serata in giallo e aperitivo con Borgo Faeta e musica "live"; la gioielleria Meazzini presenterà la collezione Anniversary More di Recarlo. Salotto jazz con il duo Marianni-Belli in piazza Mameli, Zumba Diamond’s e aperitivo con Tagliere del Vicario in piazza del popolo.

E servizio navetta – dalla zona Pierrot e dal Campo alla fiera – per rendere ancor più accessibile la manifestazione ai tanti visitatori che vorranno venire ad Anghiari. Come già sottolineato, almeno 3mila sono state le persone che hanno vivacizzato ogni serata e che magari in questa circostanza saranno disposte a sfidare anche il clima atmosferico più calcio del solito, pur di regalarsi una parentesi di relax fra le bellezze di Anghiari.