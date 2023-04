Negozi aperti e giochi E’ il "Monte da vivere"

Saracinesche aperte fino a mezzanotte. Dalle 17, per le strade del centro storico di Monte San Savino shopping, musica, attrazioni, giochi gonfiabili e laboratori per bambini. Oggi è il giorno de "Il Monte da vivere", l’iniziativa organizzata da Confcommercio con il sostegno dell’amministrazione comunale di Monteservizi e del centro commerciale naturale Monte San Savino. Un format già collaudato ad Arezzo città da confcommercio, che adesso, dopo le tappe in Valdichiana tra Mercatale e Foiano della Chiana nei mesi scorsi, fa il suo esordio al Monte. Le caratteristiche? Valorizzare le eccellenze locali, i commercianti del tessuto produttivo. "Ancora una volta i nostri imprenditori si confermano le vere luci della città", dicono gli organizzatori alla vigilia.

E per l’appunto, al centro della giornata densa di attività ci saranno loro: le attività del centro storico savinese, oltre cinquanta, che, nella loro somma, offriranno un ricco programma di intrattenimento per tutti i palati che si snoderà in un percorso tra piazza Gamurrini, piazza di Monte e corso Sangallo. Sia dj set che gonfiabili e laboratori per più piccini a Palazzo Galletti; e poi in prima linea i top player della ristorazione con i pub, bar e ristoranti che per l’occasione tireranno fuori l’asso dalla manica con aperitivi, degustazioni e menù speciali proposte ad hoc. E non mancheranno anche percorsi culturali per l’occasione, pensati soprattutto per i tanti turisti attesi che arriveranno nel borgo. Sarà questa l’occasione per una visita guidata del centro storico alla scoperta dei luoghi iconici della città come la chiesa di Sant’Agostino, la Sinagoga, il Cisternone e il Giardino pensile del palazzo comunale.

"La città è in grande fermento per questa prima edizione della kermesse", dice il responsabile Valdichiana di confcommercio Carlo Umberto Salvicchi, "la massiccia adesione dei nostri commercianti è la dimostrazione che Monte San Savino ha voglia di aprire le sue porte per condividere momenti di spensieratezza e divertimento". "Monte San Savino è un borgo raccolto, che ben si presta ad un evento come quello di oggi, sarà un’ottima occasione per mostrare le bellezze e i tesori che custodiamo, aprendo le nostre porte a chi vorrà trascorrere una giornata di divertimento".