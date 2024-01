"Negli stand l’eco degli scontri". Fuori gli assalti contro Israele. Dentro gli ordini prendono il volo

Fuori le urla, i fumogeni, gli scontri. Le urla contro gli imprenditori israeliani che girano ordini tra gli stand della fiera. Dentro, gli affarri che tornano a veleggiare nel mare ora più calmo della ripartenza. L’impressione a caldo, anzi contratti alla mano, degli orafi aretini che intrecciano scambi nei padiglioni con i buyers internazionali, registra un andamento "molto positivo", al giro di boa dell’appuntamento che apre l’anno degli ordini da mettere in cassaforte. È l’impressione testata sul tavolo del suo stand da Giordana Giordini, imprenditrice e presidente della sezione orafa di Confindustria Toscana Sud. "Non ho mai visto tanti buyers come in questa edizione. Nei corridoi della fiera cammina tutto il mondo", spiega raccontando il clima e misurando umori e polso ai colleghi del distretto aretino, il più grande d’Europa. Che a Vicenzaoro, sta raccolto nel padiglione 14 "uno dei più visitati dai compratori internazionali. Va forte la nostra gioielleria", ripete Giordini che ammette: "L’expo ha ribaltato i timori della vigilia. Ci sono gli ordini, ho parlato con tanti imprenditori aretini e sono tutti soddisfatti dell’andamento". Perfino Mauro Benvenuto, presidente della Consulta orafa e imprenditore di lungo corso, che alla vigilia aveva ipotizzato un andamento "lento", in linea con il rallentamento dei mercati internazionali nell’ultima fase del 2023, rivede la linea. "C’è movimento, per il momento il bilancio è positivo. I buyers ci sono e sono interessati alla nostra produzione, è un bel segnale che fa ben sperare per i prossimi mesi". Perchè, ragiona Benvenuto, tra Vicenzaoro di gennaio e l’appuntamento di settembre, c’è il test della verità, ovvero Oroarezzo (a maggio) che dovrà confermare la buona partenza del 2024. Sarà quello il termometro per capire come si muoveranno gli ordini nei prossimi mesi, con gli imprenditori impegnati a fronteggiare gli effetti di uno scenario mediorientale sempre più incandescente e instabile.

"Il timore maggiore per le aziende orafe, è rappresentato dai rincari energetici. Siamo aziende energivore, speriamo di non subire ulteriori penalizzazioni". Giordini guarda il bicchiere mezzo pieno e rilancia l’avvio dell’anno "che ribalta i pronostici e inaugura una stagione molto proficua per le nostre aziende. Qui sono rappresentati tutti i principali mercati: Dubai, Turchia, Brasile, Filippine, Panama, Stati Uniti, Libia, Algeria e Colombia". Un mappamondo di affari nel padiglione 14, a tu per tu con il made in Arezzo. A metà del guado dell’expo, l’umore degli imprenditori è alto. E non a caso, Giordini rilancia sull’appuntamento aretino di maggio al Palaffari. La sollecitazione chiama in causa tutti, dalle istituzioni agli imprenditori "a lavorare in sinergia con Ieg per trasferire ciò che stiamo vivendo qui in questi giorni di lavoro frenetico, nella nostra fiera aretina. Serve un impegno da parte di tutti per valorizzarne le potenzialità. A cominciare dalle stesse aziende aretine, che devono partecipare in massa all’expo portando il proprio contributo".

Una chiamata agli stand per trasferire in città il trend di Vicenzaoro. E il catalogo degli affari.