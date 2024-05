"Necessario": l’arte di Diego Nicchi

Sabato 25 maggio alle 16 a New Factory il centro giovani di via Masaccio 6, ad Arezzo ad ingresso libero, appuntamento con la mostra Necessario (Una mostra non necessaria) di Diego Nicchi. "Dopo più di un anno dall’apertura del Crocevia Studio mi sono posto questo interrogativo: l’arte che è stata Necessaria per il mio percorso di crescita e di ricerca, come bisogno esistenziale, è altrettanto necessaria da essere messa in mostra davanti a occhi estranei? Non so, ma ho capito che il confronto con il mondo esterno è sempre stato Necessario per mettere me stesso e la mia arte in costante discussione, per sentirmi vivo con tutti i miei difetti. I dipinti che vedrete quindi esposti rappresentano la chiusura di un cerchio, l’inizio di un nuovo sviluppo, il prodotto Necessario del mio dialogo con il passato e con il presente: un mix di sensazioni attuali, ricordi sopiti, battaglie perse e vittorie non scontate. Anche se non fosse necessaria, questa mostra rimane la mia", spiega l’artista Diego Nicchi. Nicchi classe ‘87; fin da bambino passa i pomeriggi a disegnare i suoi personaggi preferiti dei cartoni. Dal 2001 al 2006 frequenta l’Istituto d’Arte Piero della Francesca. Negli anni entra in contatto con la musica, altro grande amore, ma poi torna a utilizzare pennello e colori prima fra le mura di casa, poi apre il Crocevia Studio.