Nati per leggere letture per bambini a Camucia

Un nuovo autunno dedicato ai libri e alle famiglie con gli incontri di "Nati per leggere insieme", l’iniziativa per promuovere attività di lettura alle famiglie con bambini fino a 6 anni di età, che favorisce lo sviluppo cognitivo dei piccoli e migliora le capacità dei genitori di crescere con i loro figli. Il primo ciclo di incontri, alla biblioteca di Camucia, prosegue con il 25 ottobre, l’8 e il 22 novembre, 6 e 20 dicembre, sempre di mercoledì, sempre fra le 16,30 e le 17,30 in via Sandrelli, con la consueta formula: i lettori accolgono genitori e figli negli spazi appositamente predisposti e favoriscono l’incontro con i libri e le letture condivise. Il programma degli incontri autunnali comprende anche la "Settimana nazionale Nati per leggere" che si terrà dal 4 al 12 novembre 2023. Mercoledì 22 novembre, la dottoressa Laura Fedeli – pediatra e formatrice nazionale Npl - incontrerà i genitori e gli adulti interessati alla promozione della lettura nei primi 1000 giorni di vita per una conversazione sul tema. Dopo le festività natalizie una nuova serie di appuntamenti accompagnerà piccoli e grandi lettori fino alla fine di maggio 2024. Info 057567 83 82 o segreteriacortona@polisociale.it.