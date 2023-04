Nati per leggere e laboratori alla Ginestra

Appuntamenti di primavera alla Ginestra di Montevarchi. Il circolo di lettura propone martedì 18 aprile, dalle 17.30 alle 19, “Poirot sul Nilo” di Agatha Christie. Nati per leggere torna sabato 15 aprile, dalle 10 alle 12 alla biblioteca dei Ragazzi con Storie tra le piume. Tante storie a tema da ascoltare e consigli sulla lettura in famiglia fin da piccolissimi, Il 1° turno alle 10 per famiglie con bambini da 1 a 2 anni, il 2° turno alle 11 per famiglie con bambini da 2 a 3 anni. Giovedì 27 aprile, alle 17.30 alla Biblioteca dei Ragazzi Storie per volare, storie di coraggio per spiccare il volo, per famiglie con bambini da 3 a 5 anni. Sabato 29 aprile, in orario 10-12 nella Sala Filanda, c’è "La Morte Nera: la peste in Europa dal 1348 al ‘700" conferenza a cura di Marco Zannoni. L’incontro tratterà dell’arrivo della pandemia dall’Oriente e del conseguente sconvolgimento dei rapporti socio-economici dell’Occidente medioevale e moderno. Particolare attenzione verrà riservata alla peste descritta da Manzoni ne “I Promessi Sposi”. Martedì 18 aprile alle 18 in Bibliocoop in via dell’Oleandro si legge “Il commissario Bordelli” di Marco Vichi. Sabato 13 maggio, alle 17 alla Biblioteca dei Ragazzi, "Incontri...sorprendenti!" letture di albi illustrati e laboratori con attività di disegno e conversazione con i genitori. Rivolti a famiglie con bambini dai 3 ai 6 anni.