Nati per leggere e aperture straordinarie alla Ginestra

Festa dei lettori alla Ginestra di Montevarchi. Giovedì 30 marzo, alle ore 17.30 alla Biblioteca dei Ragazzi torna Nati per leggere con "Benvenuta primavera!" Un modo per scoprire tantissimi bei libri che parlano di fiori, insetti e del meraviglioso risveglio primaverile. Per famiglie con bambini da 3 a 5 anni. "Perché leggere e` un gesto d’amore, che non richiede nessuna dote particolare ma attenzione e ascolto".

Gli incontri per famiglie di Nati per Leggere prevedono sempre letture a bassa voce, in un’atmosfera accogliente e rispettosa delle esigenze delle famiglie e tanti consigli per coltivare in famiglia l’amore per le storie fin dalla nascita.

Le attività sono a cura del gruppo di lettrici volontarie NpL della biblioteca, coordinato da Elena Cheli bibliotecaria e operatrice formata Npl. Le iniziative sono gratuite ma è consigliata la prenotazione: 055.9108351, [email protected] E poi aperture straordinarie per ragazzi il sabato pomeriggio: sabato 1 aprile, alle 17 e sabato 13 maggio alle 17 alla biblioteca dei Ragazzi, con "Incontri sorprendenti", letture di albi illustrati e laboratori con attività di disegno e conversazione con i genitori.

Rivolti a famiglie con bambini dai 3 ai 6 anni.