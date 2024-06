Nati per Leggere all’ombra del chiostro

Arriva l’estate e gli appuntamenti di Nati per Leggere si trasferiscono all’ombra del chiostro della Biblioteca Città di Arezzo, dove genitori e bambini potranno partecipare alle letture a bassa voce curate dai lettori volontari. Come di consueto, verranno anche dati suggerimenti per intraprendere in famiglia la pratica della lettura a bassa e, perché no, ad alta voce. L’intento di Nati per Leggere, infatti, è quello di supportare i genitori nel percorso di crescita dei bambini, in compagnia di esperti come pediatri, bibliotecari ed educatori che mettono a disposizione informazioni e materiali di approfondimento sul progetto, indicando libri e dando semplici consigli su come proporli ai figli, affinché possa sbocciare in loro l’amore per questo tramite cartaceo di cultura. Gli appuntamenti di giugno sono martedì 25 alle 18 con "Una storia al giorno", incontro rivolto ai bambini dai 2 ai 3 anni e ai genitori; mercoledì 26 alle 17 con "Di storia in storia i bambini crescono", incontro per bambini dai 4 ai 5 anni e genitori; giovedì 27 alle 18 con "Canta, parla e racconta", incontro dai 6 mesi ai 2 anni e genitori. Prenotazioni alla Sezione Ragazzi-Biblioteca Città di Arezzo, 0575-377913, [email protected].