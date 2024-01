Natale, i numeri del record. Secondi in Italia per crescita

In città sono passati oltre un milione e mezzo di persone, un dato ormai assodato e rilanciato a livello nazionale. Ma la Fondazione Arezzo Intour nel tracciare il bilancio del trionfo di Natale preferisce concentrarsi sugli alberghi: circa 80mila presenze nelle strutture ricettive e oltre 17mila accessi nei musei da metà novembre al weekend della Befana. Sono i numeri dell’ultima edizione record. Ormai gli alberghi in quel periodo dell’anno sono alla saturazione, difficile andare oltre. Ma i segnali del successo? Arezzo è stata la trentacinquesima destinazione turistica in Italia e la seconda per crescita della domanda, un podio nel periodo monitorato che va dal 15 ottobre 2023 al 4 gennaio 2024. Si conferma il risultato del 2022 ma stavolta è in controtendenza col mercato interno italiano, in forte contrazione. E se le presenze sulle strade sono tangibili quelle negli alberghi sono misurabili, confermate dagli importi della tassa di soggiorno. Le presenze alberghiere sono salite da 78 mila a 80 mila ma solo perchè ormai le strutture sono poche rispetto alla domanda. A dare la misura del fenomeno c’è la crescita confermata da altri indicatori. In salita gli accessi agli info point che hanno toccato quota 30mila a fronte dei 26mila dello scorso anno, quasi un +20%. Benissimo anche i musei che hanno fatto registrare oltre 17mila accessi: la città di Natale traina le gallerie.

Tra le novità 2023, intorno alla calamita del mercatino tirolese più a sud del mondo, l’illuminazione del Prato, oltre 640mila luci led hanno trasformato gli 8mila metri quadrati del giardino n un parco delle meraviglie. Quest’anno ad "Arezzo Città del Natale" ha debuttato il servizio di mobilità turistica ricreativa, i minibus completamente elettrici dotati di un sistema di audio guida che da primavera accompagneranno l’ospite in un racconto a tappe tradotto in sette lingue.

Dietro al successo un grandissimo lavoro di comunicazione e campagne offline e online studiate per presentare l’evento sulla stampa nazionale. A parlare di Arezzo le principali riviste italiane dedicate al turismo e alcuni dei settimanali più letti e seguiti. E oltre ai media tradizionali e ai canali social è stata presentata anche nelle principali stazioni italiane. Grande spinta dai canali social della manifestazione che hanno collezionato: 4milioni e mezzo di utenti che hanno interagito con la pagina Facebook "Arezzo Città del Natale", mentre sono 325.665 quelli che hanno interagito con l’account Instagram dove i followers sono aumentati di 3547 unità. Il sito arezzocittadelnatale.it ha registrato 179.298 visitatori unici contro i 165.677 dello scorso anno (+8%).

"È un evento - afferma Simone Chierici presidente della Fondazione e assessore al turismo - che ormai ha un suo spazio ben definito nel calendario nazionale. I numeri raccontano e confermano che il Natale favorisce arrivi e presenze in altre stagioni. Dicembre è il settimo mese dell’anno per presenze turistiche".