Natale e Vasari non bastano per vincere

Non basta di certo il ritorno della Chimera che dovrebbe essere uno dei pezzi forti dell’anno vasariano. E nemmeno la ricetta vincente della Città del Natale che sta tentando l’azzardo di una nuova campagna di marketing nelle grandi stazioni da cui il Comune si attende grandi risultati. In una società che attribuisce sempre più valore alla comunicazione in qualsiasi settore di attività, assume un ruolo fondamentale il turismo congressuale, uno dei segmenti di maggiore rilevanza per numero di eventi e di viaggiatori, come indotto generato e come numero di operatori coinvolti. Per questo la volontà di rinnovamento di Arezzo Fiere va accompagnata e supportata.