Natale e giochi di luce. In piazza Signorelli i palazzi cambiano colore

Si scaldano i motori per il progetto Natale di Stelle. Cinquanta appuntamenti fra musica, conferenze e spettacoli, tre piazze del centro storico protagoniste che animeranno la città fino all’Epifania. Il via ufficialesarà il 2 dicembre alle 17, ma la cavalcata di avvicinamento prevede già alcune anteprime.

Si tratta della Mostra di arti visive e poesia che si inaugura sabato alle 17 e l’incontro con Antonio Manzini giovedì 30 novembre, ore 21. Quest’ultima iniziativa è organizzata da "A spasso con lo scrittore". Manzini, romano, 59 anni, è attualmente uno degli autori di romanzi polizieschi più popolari d’Italia, grazie alla fortunata serie dedicata a Rocco Schiavone pubblicata per Sellerio. Protagonista di tredici romanzi e diversi racconti, Schiavone è divenuto famoso grazie anche alla brillante trasposizione televisiva con protagonista Marco Giallini (ingresso libero, prenotazione raccomandata al numero 3276054375). La regia del Natale spetta a Cortona Sviluppo, società in house del Comune con il supporto degli sponsor e la collaborazione di scuole di numerose associazioni locali. Tra le novità di questa edizione c’è l’attrazione "Luci e riflessi".

"Le luci – spiegano gli organizzatori - sono quelle che daranno vita alle proiezioni sulle facciate dei palazzi di piazza della Repubblica, per un’esperienza immersiva nell’arte e nell’atmosfera delle feste. I riflessi sono quelli della speciale isola che emergerà in piazza Signorelli, circondata dai mercatini artigianali che fanno sponda, in piazza Garibaldi a quelli dedicate alle bontà da gustare, a fianco alla giostra per i bambini. La Casa di Babbo Natale torna a Palazzo Ferretti, che ospiterà anche i presepi artistici e iniziative tematiche, come quelle dedicate ai Pokemon". Dall’8 dicembre, al centro convegni Sant’Agostino, si terranno altre mostre: protagonisti l’associazione Il Minotauro, l’istituto scolastico Cortona 1, il Fotoclub Etruria. Fra le iniziative non mancano appuntamenti nei borghi: grazie alle associazioni dei commercianti a Camucia il 15, 16, 22 e 23 dicembre scattano gli eventi natalizi, a Terontola il paese fa festa con "Un giorno di magia" il 17 dicembre, in via di preparazione anche gli eventi a Mercatale. Da segnalare il ritorno del Presepe vivente di Pietraia (il 25, 26 dicembre e 1, 6, 7 gennaio) con un’anteprima della rappresentazione della Natività in piazza della Repubblica l’8 dicembre.

Il 17 dicembre in centro tornano la "nevicata" in piazza della Repubblica e i cori dei bambini. E ancora: spettacolo di fuochi e luci martedì 26 dicembre, il concerto gospel il 28, la festa di San Silvestro in piazza, la Colazione al Museo e il Concerto di Capodanno.