"Natale di Stelle" conferma il tutto esaurito

CORTONA

Ponte di Ognissanti da tutto esaurito anche a Cortona. L’amministrazione comunale annuncia un lungo weekend con il pienone. "È un ulteriore segno della dinamicità del settore turistico ricettivo – dichiara l’assessore al turismo del Comune Francesco Attesti (nella foto) – le imprese e le realtà più virtuose di questo segmento sanno che ormai la destagionalizzazione dei flussi è una realtà e quindi sanno cogliere questa opportunità".

La città si è ormai vestita a festa e dalla scorsa settimana ha dato il via al programma di iniziative "Natale di Stelle" che vedono alla regia la società in house del comune Cortona Sviluppo.

A fare da sfondo a queste iniziative ci sono le attrazioni fisse: il "lightmapping" in piazza del Repubblica, la Casa di Babbo Natale a Palazzo Ferretti, i mercatini in piazza Garibaldi e Signorelli, dove si trova la struttura riflettente.

Da oggi si aprono tre mostre al Centro convegni Sant’Agostino: protagonisti il Fotoclub Etruria, gli alunni dell’istituto scolastico Cortona 1e con le opere di riciclo e riutilizzo e la mostra Natale in arte. Questa sera alle 21 si terrà l’evento benefico "Note nel silenzio" al Teatro Signorelli. Domani è di scena il mercatino degli scout in centro, mentre alle ore 18 si terrà il musical in piazza Repubblica e alle ore 21 il Concerto Barocco a San Filippo. Domenica dalle 10 spazio al mercato di Campagna Amica in piazza Repubblica, mentre alle 10,30 nella sala consiliare l’appuntamento è con Eleiva Cortonensis, il concorso dedicato ai produttori di olio d’oliva. Non mancano gli appuntamenti culturali con la conferenza di Pietro Matracchi dedicata alle Mura di Cortona, alle ore 16 nella sala Medicea di Palazzo Casali.