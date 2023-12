Natale con il black out. I ristoratori protestano e scrivono al sindaco: "Pronti alla serrata"

Ristoranti e negozi senza energia elettrica nel pieno della Città del Natale, quando la folla di turisti che si riversa in città fa dimenticare per un attimo i tempi bui appena trascorsi. Sono arrabbiati e minacciano una serrata in caso di ulteriori disagi.

"Ci siamo sentiti abbandonati: ovviamente lei non ha responsabilità nei disagi, ma le chiediamo che come primo cittadino faccia sentire a chi di dovere la sua voce e che si adoperi per tutelarci da futuri disservizi in presenza dei quali le comunichiamo che siamo pronti a una serrata generale nei giorni di maggiore affluenza turistica" concludono i commercianti firmatari del documento.

Un incubo che per una trentina di attività del centro si è però trasformato in triste realtà. Era successo domenica 3 dalle 15 fino alle 17 e poi, ancora, il giorno dell’Immacolata, l’8 dicembre, dalle 13 alle 14 e dalle 14.10 alle 14.30. "Sembra a causa di un sovraccarico a una centralina elettrica" scrivono in una lettera al sindaco Ghinelli alcuni esercenti della zona, quelli di via dei Redi, via Madonna del Prato, via di San Francesco interessate dal black out.

"L’orario dei due gravi episodi è inciso con momenti di massimo lavoro delle cucine e di affluenza dei clienti. Alcuni di loro si sono visti costretti ad alzarsi a metà pranzo, causando un danno economico difficilmente quantificabile tra clienti persi e preparazioni buttate via. Abbiamo provato a fare un conto, e la cifra è decisamente alta. Senza contare poi i turisti in visita alla Basilica di San Francesco che si sono viste abbuiare gli splendidi affreschi" continuano gli esercenti nella lettera.

"Nei giorni scorsi è emerso il disagio di alcuni avventori che non sono stati serviti perché molti ristoranti si sono ritrovati con le dispense vuote, senza però segnalare che contemporaneamente una trentina di ristoranti erano senza energia elettrica, sacrificando così circa 600 coperti. Riesce signor sindaco a immaginare la pessima figura che la città ha fatto? Ora che nessuno si sogni di dare la colpa al troppo assorbimento causato dai locali, perché noi paghiamo le bollette, decisamente alte, regolarmente".