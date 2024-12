Natale a Cavriglia: eventi, spettacoli e mercatini per grandi e piccini

Presentato ieri "Il Natale a Cavriglia", un ricco cartellone di eventi in programma tra il capoluogo e le frazioni che si animeranno con attività, spettacoli e appuntamenti enogastronomici capaci di coinvolgere adulti e bambini.

Si parte domani a Castelnuovo dei Sabbioni con stand gastronomici, mercatino natalizio e coro dei bambini. Il 15 sarà, invece, la volta del pranzo del Calcit e del mercatino di Natale a Santa Barbara e del pranzo di Natale per i soci del Circolo Arci di Meleto.

Il 20, al teatro comunale, ultimo appuntamento della rassegna "Materiali in Scena" dove i Flame Parade si esibiranno in un concerto speciale a tema natalizio.

Il capoluogo sarà invece protagonista nei giorni 21 e 22 con una serie di attività in piazza (mercatini, spettacoli di strada, castagnata e vin brulè), oltre alla proiezione di un film per bambini, "A Christmas Carol" al Teatro Comunale in calendario per il 21 dicembre.

La domenica, peraltro, parteciperanno anche "Le manette del Valdarno" che sulle due ruote, vestiti da Babbo Natale, distribuiranno caramelle ai bambini. Da ricordare, inoltre, sempre alla domenica, il concerto di Natale della filarmonica "G. Verdi" di Montegonzi, alla Chiesa di S. Pietro.

Chiuderanno le festività natalizie il primo appuntamento teatrale della stagione il 28 e le due giornate del 5 e del 6 gennaio 2025 che vedranno l’arrivo della Befana nei circoli di Vacchereccia, Castelnuovo dei Sabbioni e del Neri, il concerto della Filarmonica "U. Giordano" il 5 gennaio e lo spettacolo di burattini al Teatro Comunale il 6 gennaio in occasione della festa dell’Epifania.